Ook Leppens begint goed Ook Eddy Leppens boekte winst in zijn eerste duel. De bronzen medaille van 2016 was met 40-10 veel te sterk voor thuisspeler Jesus Salazar, de nummer 2247 van de wereld. Leppens nam vanaf de start het heft in handen en kon na onder meer een reeks van 8 zijn eerste twee punten binnenhalen. Leppens (47) was met een gemiddelde van 1.600 tegenover 0.400 voor Salazar meer dan één maatje te groot.

Winst voor Caudron Frédéric Caudron heeft zijn eerste wedstrijd op het WK gewonnen. De tweevoudige wereldkampioen versloeg de Colombiaan Huberney Cataño (UMB-60) met 40-32. Met onder meer een reeks van 7 en een gemiddelde van 1.739 was de 49-jarige Belg de betere over Cantaño, die uitkwam op 1.391 per beurt.

dag 1

De top 2 van elke poule stoot door naar de volgende ronde, de 1/16e finales.

Leppens: "Mentaal klaar" Eddy Leppens veroverde vorig jaar WK-brons, net als in 2005 en 2009. In 2010 werd het zilver. "Ik heb me zo goed mogelijk voorbereid en ben mentaal klaar om op topniveau te presteren", stelt hij. "Ik mag niet klagen over mijn huidige vorm. En ik voel me goed op nieuwe biljartlakens."

"Belangrijkste toernooi van het jaar" Eddy Merckx gaat ook op zoek naar een derde wereldtitel, na 2006 en 2012. "Dit is het belangrijkste toernooi van het jaar. In Zuid-Amerika leeft het biljarten enorm, met de steun van het publiek kan iedereen altijd iets meer", zegt Merckx.

Ik zak met ambitie af naar Bolivia. Als sportman wil je altijd winnen. Anders blijf je beter thuis. Daniel Sanchez (UMB-1) en de Nederlander Dick Jaspers (UMB-3) staan er altijd. Maar ook mannen als de Zuid-Koreaan Kim Heang Jik (UMB-2), de Zweed Torbjörn Blomdahl (UMB-4) en de Italiaan Marco Zanetti (UMB-5) zijn meer dan outsiders. En Eddy Merckx is tot alles in staat op een toernooi. Frédéric Caudron

Caudron pakte de wereldtitel in 1999 en 2013 en is volgens biljartlegende Raymond Ceulemans de beste van de wereld. "Er zijn veel goede spelers, het niveau is de laatste jaren enorm gestegen", relativeert Caudron. "Biljart is ook een momentensport. Heb je even een mindere periode, dan daal je meteen op de wereldranglijst."

Wordt er een Belg wereldkampioen? Frédéric Caudron (UMB-6), Eddy Merckx (UMB-11) en Eddy Leppens (UMB-16) vertegenwoordigen België deze week op het WK driebanden in Santa Cruz, Bolivia. De Spanjaard Daniel Sanchez (UMB-1) is de titelverdediger.