Ceulemans somber over toekomst Belgisch biljart: "Jongeren gamen liever"

Ook Frédéric Caudron kaart de negatieve tendens aan. "Het gebrek aan interesse bij de jeugd is een probleem", stelt de nummer 1 van België. "Biljart is zogezegd niet sexy, maar ik zie het verschil niet met snooker dat wel veel aandacht krijgt."

"Of mijn generatie een rol kan spelen om het biljarten populairder te maken? Als je van deze sport wil leven, moet je veel spelen. Wij hebben dus geen tijd om te helpen bij bijvoorbeeld een biljartacademie, die absoluut zou moeten opgericht worden door de federatie."

"In Zuid-Korea is er een tv-kanaal dat 24 uur op 24 biljart uitzendt. Door die aandacht zijn er nu een pak Zuid-Koreaanse topspelers. Ook in Colombia is het biljarten een populaire hobby onder de jongeren. Het kan dus."