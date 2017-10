Caudron grijpt naast overwinning in Wereldbeker-toernooi driebanden

Frédéric Caudron, de nummer 7 op de wereldranglijst in het driebanden, nam het in de finale in La Baule in Frankrijk op tegen de Zweed Torbjörn Blomdahl, die 1 plaatsje hoger staat. In 17 beurten moest onze landgenoot met 40-25 het hoofd buigen voor Blomdahl.

In het klassement van de Wereldbeker staat Caudron, die in februari de openingsmanche in Bursa won, op de 3e plaats. Hij heeft 28 punten minder dan Blomdahl en 36 punten minder dan de Zuid-Koreaan Kim Heang Jik. Die blijft aan de leiding, ondanks een nederlaag in de 1/8e finales in La Baule.

Op 15 december staat de 7e en laatste manche van de Wereldbeker op het programma in Egypte.