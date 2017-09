Caudron: "Het is 5 voor 12 in de Belgische biljartwereld. Maar ik koester hoop"

De wereldbeker in Blankenberge is een kans om het biljart weer op de kaart te zetten. Het is aan de bond om voor de jeugd te zorgen. Als dat niet op gang komt, is het gedaan met het biljarten in België.

Volgend jaar komt de wereldbeker naar Blankenberge. Misschien een kans om de jeugd te engageren voor het biljart? "Een kans om het biljart weer op de kaart te zetten. Het is natuurlijk ook aan de nationale bond om voor de jeugd te zorgen. Als dat niet in gang schiet, is het gedaan met het biljarten in België."

"Het is 5 voor 12 voor de Belgische biljartwereld", stelt Caudron duidelijk. "Korea haalt ons in qua aantal toernooien, prijzengeld en mediabelangstelling voor de sport. Wij moeten daarin meegaan."

"Het is een vicieuze cirkel. Eerst moet je sponsors hebben. Die zorgen voor prijzengeld op toernooien, wat ook mediabelangstelling in de hand zal werken. Die 3 zaken zijn erg belangrijk. In Korea hebben ze dat al begrepen, nu hier in België nog. Ik blijf dromen van een volgende generatie."