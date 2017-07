VRT ???media.video.type.mz_vod??? Biljartlegende Raymond Ceulemans wordt 80 Biljartlegende Raymond Ceulemans wordt 80

De beste biljarter aller tijden viert vandaag zijn 80e verjaardag. Raymond Ceulemans was in zijn carrière goed voor maar liefst 35 wereldtitels, 48 Europese en 61 Belgische titels. In 1985 won hij op zijn 47e een van de spannendste WK-finales. Ceulemans klopte de Japanner Nobuaki Kobayashi met 1 punt: 50-49.