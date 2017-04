Italiaan Zanetti houdt Caudron van derde Europese titel driebanden

Caudron (archieffoto) blijft steken op twee Europese titels. Caudron (archieffoto) blijft steken op twee Europese titels.

Frédéric Caudron (UMB 3) is er niet in geslaagd om voor de derde keer het Europees kampioenschap driebanden op zijn naam te schrijven. In Brandenburg (Dui) moest hij in de finale zijn meerdere erkennen in de Italiaan Marco Zanetti (UMB 7).