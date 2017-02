Caudron begint sterk aan driebandseizoen met winst in Turkije

Met Frédéric Caudron en Dick Jaspers stonden respectievelijk de nummer 2 en de nummer 1 van de wereld tegenover elkaar.

Caudron maakte met 12 caramboles op een rij een vliegende start. Met ook nog een reeksjes van 10 en 5 ging onze landgenoot met een ruime 27-5-voorsprong de pauze in.

Weinig verandering in het spelbeeld na de rust. Caudron maakte er nog eens een reeks van 11 caramboles aan vast, Jaspers maakte in de nabeurt na 5 caramboles een fout. Eindstand: 40-14, goed voor een formidabel moyenne van 5.714 voor Caudron in de finale.

Ondanks zijn overwinning, zijn 18e WB-zege uit zijn carrière, moet Caudron de eerste plaats op de wereldranglijst wel aan zijn Nederlandse concurrent laten.