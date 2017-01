VIDEO: Frédéric Caudron is voor de achtste keer Belgisch kampioen driebanden

De andere halve finale tussen Jozef Philipoom en Steven van Acker was aanvankelijk vrij gesloten. In de tweede wedstrijdhelft scoorde Philipoom een reeks van 9, waarmee hij het laken naar zich toetrok en de wedstrijd won met 40-29.

In de finale nam Philipoom, tweevoudig Belgisch kampioen, een 6-4-voorsprong. Caudron sloeg terug met een reeks van 9. Philipoom kon voor de pauze milderen tot 20-13. Na de pauze legde Caudron een reeks van 5 op tafel, waarna hij meteen doorstoomde naar de titel met een reeks van 15.

"Ik ben zeer tevreden met mijn achtste Belgische titel", zegt Caudron. "Vanaf de kwartfinales speelde ik op een zeer hoog niveau en de finale was de kers op de taart, een gemiddelde van 3.333 per beurt is niet niets."

"Ik ben het seizoen begonnen met twee overwinningen in de Wereldbeker. Op dat moment liep het allemaal zeer vlot. Toen ik terugkwam van Mexico ben ik echter ziek geworden en heb ik antibiotica moeten slikken."

"Het heeft vrijwel twee maanden geduurd voor ik mij beter voelde. Vooral de concentratie liet het afweten. Ik heb hierdoor ook de eindzege in de Wereldbeker gemist. Desondanks sta ik op nummer 1, maar de volgende maanden zal ik zeer sterk voor de dag moeten komen om die plaats te behouden."