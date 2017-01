Geen negende Belgische driebandtitel voor Merckx

Eddy Merckx won de voorbije zeventien edities van het BK driebanden maar liefst acht keer de titel. Maar hij zal nog wat langer moeten wachten op een negende exemplaar.

In de achtste finales nam tegenstander Steven van Acker een droomstart met een reeks van tien caramboles. Merckx kon de achterstand niet meer ombuigen en verloor met 40-26.

Ook Roland Forthomme, de Belgische kampioen van 2009 en 2013 en vorig jaar nog verliezend finalist, is uitgeschakeld. Regerend kampioen Frédéric Caudron is wel nog in de running voor een achtste titel.