Op de erelijst volgt Merckx Eddy Leppens (UMB-19) op. Merckx won het toernooi nu vier keer. Ook in 2003, 2007 en 2009 stak hij de titel op zak. Daarnaast was hij zes keer runner-up. Frédéric Caudron (UMB-1) is met twaalf toernooizeges recordhouder in Zundert.