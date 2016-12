Caudron verliest Wereldbeker driebanden, maar blijft nummer 1 van de wereld

Caudron (archief) ging er weer snel uit in de WB-finale in Hurghada. Caudron (archief) ging er weer snel uit in de WB-finale in Hurghada.

Frédéric Caudron heeft in de zevende en laatste Wereldbeker-manche driebanden, in Hurghada in Egypte, zijn koppositie niet kunnen vasthouden. Onze 48-jarige landgenoot sneuvelde in de 1/16e finales. Hij kan zich wel troosten met het feit dat hij nummer 1 van de wereld blijft.