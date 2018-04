De 32-jarige Svendsen veroverde vier gouden olympische medailles en werd in totaal zestien keer wereldkampioen. Daarnaast won hij 38 wereldbekerwedstrijden. Op de Winterspelen in Zuid-Korea was de Noor goed voor twee zilveren en een bronzen medaille.

In de afgelopen weken namen de Noorse wintersporthelden Ole Einar Bjørndalen (biatlon) en Marit Bjørgen (langlaufen) ook al afscheid van de wedstrijdsport.