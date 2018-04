Biatlonlegende Björndalen gaat op 44-jarige leeftijd met pensioen

Ole Einar Björndalen kon zich niet plaatsen voor de Winterspelen in Pyeongchang en bleef zo steken op zes olympische deelnames. De 44-jarige Noor heeft op zijn palmares wel 13 olympische medailles staan: 8 gouden, 4 zilveren en een bronzen. Hij was daarmee recordhouder tot de Winterspelen van Pyeongchang, waar hij in februari werd voorbijgestoken door zijn landgenote Marit Björgen.

Op de indrukwekkende erelijst van de Noor prijken ook 20 wereldtitels, 6 eindzeges in de Wereldbeker en 95 wereldbekermanches. Hij is zo met ruime voorsprong de meest gelauwerde biatleet uit de geschiedenis. Dit seizoen bleven de prestaties evenwel uit en nu kondigde hij dus zijn afscheid van de sport aan.

"Ik had er nog wel enkele jaren willen bijdoen, maar het is mijn laatste seizoen", zei hij. De biatleet onthulde ook dat hij in aanloop naar dit seizoen kampte met voorkamerfibrillatie, een vorm van hartritmestoornissen. Hij riep ook familiale redenen in om zijn afscheid te verklaren.