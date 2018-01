Biatlonlegende Bjørndalen (43) mag niet naar 7e Spelen: "Hij haalde criteria niet"

Op 27 januari wordt Bjørndalen 44 jaar. Hij telt 95 individuele wereldbekerzeges op zijn palmares, 6 algemene wereldbekers en 20 wereldtitels. Op de Winterspelen was hij er sinds 1994 zeven keer bij en sinds 1998 pakte hij telkens minstens twee medailles.

Bij de Spelen in Salt Lake City in 2002 zette Bjørndalen een onuitgegeven prestatie neer: 4 keer goud in de 4 wedstrijden in het biatlon (sprint, achtervolging, individueel en met de Noorse estafetteploeg).