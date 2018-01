Enige misser breekt biatleet Florent Claude zuur op

Florent Claude (archief) presteerde sterk in Ruhpolding. Florent Claude (archief) presteerde sterk in Ruhpolding.

De Belgische biatleet Florent Claude heeft een toptienplaats gemist op de WB-manche in Ruhpolding. Claude eindigde op de 20 kilometer individueel als 25e, maar door een misser in de laatste schietbeurt liep hij een plaats in de top 10 mis.