Amerikaan Bailey verbaast op WK biatlon, Fourcade grijpt naast record

Fourcade was ook de gedoodverfde winnaar op de 20 kilometer, maar daarin moest de Fransman vrede nemen met de derde plaats. De 35-jarige Amerikaan Lowell Bailey verbaasde zichzelf en de wereld door het goud te pakken.

Bailey was er tot nog toe niet eens in geslaagd om een podiumplaats te behalen in een wereldbekermanche, maar beleefde in Oostenrijk dus zijn sportieve hoogtepunt. De Amerikaan schoot foutloos en finishte in 48'07"4. De Tsjech Ondrej Moravec kaapte het zilver weg voor de neus van Fourcade, die twee schietfouten maakte.

De Duitse Belg Michaël Rösch moest met vier schietfouten 5'52"5 toegeven op winnaar Bailey. Langer werd 77e op 8'09"7, met eveneens vier schietfouten