Rusland blijft op de dopingblaren zitten en moet organisatie WK biatlon afstaan

Rusland en doping, het zijn 2 woorden die misschien wel nog lang met elkaar geassocieerd zullen worden. Ook in de wintersport. Biatleten Aleksandr Loginov (in 2014) en Irina Starich (2013) liepen beiden al tegen de lamp, maar mogen straks wel deelnemen aan het WK biatlon.

Over het WK biatlon 2021 kreeg Rusland slechter nieuws. Normaal gezien is de organisatie van dat WK in handen van Tjoemen, een stad in Siberië. Maar de Internationale Biatlonfederatie (IBU) roept Rusland nu op om af te zien van die organisatie.