Rösch bevestigt zijn zesde plaats van vorige week in WB biatlon

Tot vorige week was het acht jaar geleden dat Rösch nog eens in de top zes van een individuele wedstrijd was geëindigd. De olympische estafettekampioen van 2006 met Duitsland wilde als Belg zijn carrière een nieuw elan geven. In 2014 verkreeg hij de Belgische nationaliteit.

Rösch zette vandaag een nog groter kunststukje neer dan vorige week: toen rukte hij met vier foutloze rondes op van de 16e naar de zesde plaats. Nu bleef hij weer foutloos, maar was hij van plaats 30 gestart. De startplaats wordt bepaald door de uitslag van de sprint, gisteren eindigde Rösch 3e in de 10 km sprint.

De zege in de achtervolging was net als vorige week voor de Franse topper Martin Fourcade. Met 32'53"6 was die een dikke minuut sneller dan Rösch en verstevigt hij zijn koppositie in de algemene Wereldbeker.