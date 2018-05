Ook in Luzern zijn 1/8e finales eindstation voor Koekelkoren en Van Walle

Het driesterrentoernooi in Luzern was nochtans prima begonnen voor Koekelkoren en Van Walle. Met twee overwinningen in de groepsfase - tegen de Amerikanen Mayer en Crabb en de Nederlanders Boehlé en Van de Velde - mochten de Belgen rechtstreeks naar de achtste finales.

De goeie start resulteerde in een "boost voor ons vertrouwen" zei Koekelkoren, maar de goeie start kreeg geen vervolg. In de achtste finales waren de Indonesiërs Mohammad Ashfiya en Ade Rachmawan in een tiebreak te sterk: 18-21, 21-19 en 12-15.

Zo eindigden Koekelkoren en Van Walle op de negende plaats in Luzern, net als vorige week in Turkije. En dat is toch wat onder de verwachtingen voor de Belgen, die in Luzern vierde reekshoofd waren.