Lets duo houdt Koekelkoren en Van Walle uit kwartfinales

Koekelkoren en Van Walle hadden geopteerd voor het driesterrentoernooi in Turkije in plaats van het hoger aangeschreven toernooi in Huntington Beach (VS). De Belgen, tweede reekshoofd in Turkije, stoten als groepswinnaar door naar de achtste finales.

"Het niveau is nog niet zoals we zouden willen", zei Koekelkoren na de groepsfase. "We hebben goeie dingen laten zien, maar er zijn zeker nog werkpunten." En dat bleek in de achtste finales.

Daarin verloren Koekelkoren en Van Walle de eerste set tegen de Letten Finsters en Solovejs met 21-18. Onze landgenoten konden nog een tiebreak afdwingen (16-21 in set 2), maar in de tiebreak moesten ze zich gewonnen geven (15-11). Koekelkoren en Van Walle bekleden de negende plaats in de eindstand.