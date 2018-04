1/8e finales zijn weer eindstation voor Koekelkoren en Van Walle

Dries Koekelkoren en Tom van Walle verloren van 2 Amerikanen. Dries Koekelkoren en Tom van Walle verloren van 2 Amerikanen.

Dries Koekelkoren en Tom van Walle zijn op het toernooi in Xiamen gesneuveld in de 1/8e finales. De Belgische beachvolleyballers verloren van het Amerikaanse duo Gibb/Crabb. Het is het derde World Tour-toernooi op een rij dat de Belgen 17e worden.