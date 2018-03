Ook in Doha eindigen Koekelkoren en Van Walle als 17e

Het World Tour-toernooi in Doha is een viersterrentoernooi, dat is het niveau net onder de drie toptoernooien in Fort Lauderdale, Gstaad en Wenen. Koekelkoren en Van Walle verloren in hun openingsmatch van het Amerikaanse duo Crabb/Gibb.

Dankzij een eclatante overwinning tegen de thuisspelers Ziad en Nassir (8-21 en 9-21) konden de Belgen zich wel plaatsen voor de eerste ronde. Daarin gingen Koekelkoren en Van Walle onderuit tegen de Fransen Krou en Aye: 21-19, 21-16.

Met hun 17e plaats in Doha verdienen Koekelkoren en Van Walle 3.000 dollar aan prijzengeld en 320 punten voor de ranking. Op die wereldranking staan Koekelkoren en Van Walle op de 11e plaats.