Koekelkoren en Van Walle stunten net niet tegen vicewereldkampioen

Dries Koekelkoren en Tom van Walle verloren in Tsjechië nipt in 3 sets. Vicewereldkampioenen Clemens Doppler en Alexander Horst wonnen met 19-21, 22-20 en 15-11.

Het had ook anders kunnen uitdraaien. In de tweede set dwongen Koekelkoren en Van Walle een matchpunt af. "Dat we deze wedstrijd verliezen is zuur. We hadden kansen om de vicewereldkampioen te kloppen", beseft Koekelkoren. "Details maakten het verschil."

Met hun vijfde plaats in Tsjechië klimmen de Belgen naar de 8e plaats op de wereldranglijst. Een plaats bij de beste 16 geeft uitzicht op deelname aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.