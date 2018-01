Beachvolleyballers: "Cruciale punten verzamelen voor de wereldranglijst"

Koekelkoren en Van Walle treden deze week aan op een World Tour-toernooi in Den Haag dat loopt van 3 tot en met 7 januari. Het wordt een indoortoernooi, want het slechte weer gooit roet in het eten.

"We trainen ook graag in Nederland omdat er meerdere topteams spelen en we zo tegen verschillende teams kunnen sparren. Dat biedt zeker een meerwaarde", zegt Van Walle.

Voor het Belgische beachvolleybalduo wordt het de eerste competitie in ruim twee maanden. "Dit toernooi is een waardemeter om te zien waar we staan, maar eveneens direct de kans om cruciale punten te verzamelen voor de wereldranglijst", stelt Koekelkoren.

"Voor ons is dit dus meteen belangrijk. Een concrete ambitie uitspreken is heel moeilijk, omdat we de voorbije maanden met onszelf bezig waren. Nu kunnen we dus zien waar onze tegenstanders staan. We willen sowieso wel de poule overleven en dan zien we wel wat er komt", vult Van Walle aan.