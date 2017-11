Beachvolleyballers: "Tokio wordt niet makkelijk, topteams kennen ons nu al"

Dries Koekelkoren en Tom Van Walle hebben sinds dit jaar ook een voltijdse coach. "Met de aanstelling van Michiel van der Kuip hebben we een extra stap vooruit kunnen zetten. We zijn gegroeid als team", weet Koekelkoren.

Van Walle: "Het is voor ons enorm belangrijk dat we een voltijdse coach hebben. Dat hadden we echt nodig en gelukkig is de federatie daar in meegegaan. We voelen echt dat zijn komst van groot belang geweest is. Niet alleen op technisch en tactisch vlak, maar ook qua evaluaties. Dat hadden we vroeger niet."

"Het is echt een meerwaarde dat hij erbij is", pikt Koekelkoren in. "Tom en ik zijn altijd samen, ik heb het voorbije jaar vaker met hem in een hotelkamer geslapen dan bij mijn eigen vrouw. Als je wint, gaat alles goed, maar als je verliest komen er wel eens spanningen. Ook daarvoor is Michiel belangrijk. We hebben nu geleerd dingen uit te praten. Er is nu een open communicatie en dat is nodig om de verstandhouding optimaal te houden."