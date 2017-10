Koekelkoren en Van Walle verliezen kleine finale: "Die 1e medaille komt nog"

Koekelkoren en Van Walle zetten enkele mooie resultaten neer in China onder extreme weersomstandigheden. "Er stond zo veel wind vandaag dat het soms al een kunst was om de bal tussen de lijnen te serveren", aldus Koekelkoren.

"Het was voor beide ploegen belangrijk zo weinig mogelijk onnodige fouten te maken. Vooral in de tiebreak werden we weer getroffen door de wind. Na een 11-9-voorsprong kregen we geen bal meer tegen de grond omdat we van kant wisselden en plots de wind weer tegen hadden."

"Natuurlijk is het even heel zuur om zo kort bij het brons te staan, maar dan toch naast het podium te eindigen. Verlies en ontgoocheling horen bij topsport. We moeten dit een plaats geven en eruit leren. Die medaille op een FIVB-toernooi komt nog wel. Zo hebben we direct ook een mooi doel voor volgend seizoen."