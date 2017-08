Koekelkoren: "Niemand had durven te dromen van een 4e plaats"

Dries Koekelkoren en Tom van Walle hebben een groot doel: de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. "Daarom mikken we nu op een plaats in de top 16 van de wereld. Dan plaatsen we ons rechstreeks voor Tokio. We zijn alvast goed op weg", vertelt Koekelkoren aan Sporza.

"Net voor de Olympische Spelen van Rio zijn we als professionals begonnen. Sinds april werken we ook met een voltijdse coach. Ons doel was om zo snel mogelijk de top 20 te bereiken. Daar zijn we in geslaagd."

"Nu spelen we tegen de wereldtop. Hoe vaker we dat doen, hoe beter we zelf spelen. Dat we in de halve finales van het EK zouden staan, hadden we nog niet gedacht."