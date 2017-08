Mouha houdt topbeachvolleybal weer voor bekeken: "Om mama te zijn"

Eind juni maakten Mouha, die in Peking 2008 negende werd op de Spelen met Liesbet Van Breedam, en Gielen nog ambitieuze plannen. "Dat maakt deze beslissing nog moeilijker. Omdat Katrien en ik echt het gevoel hebben dat we qua niveau een stuk hoger staan dan toen we een eerste keer gestopt zijn."

"We zijn matuurder en spelen beter samen. Ik ben ervan overtuigd dat we aan de top kunnen horen. Alleen voel ik dat er emotioneel bij mij iets in de weg zit, wat ik niet zomaar aan de kant kan schuiven."

"De periode de voorbije weken besefte ik dat het zo voor de komende drie jaren zou zijn. Ik had het mij heel anders voorgesteld, maar door het veranderde systeem is het gewoon onhaalbaar voor mij."