Topduo's maken hun favorietenrol waar op het BK beachvolleybal

De Kortrijkse broers Lander en Louis Vandecaveye waren de tegenstanders van Dries Koekelkoren en Tom Van Walle in de finale. Een walk-over van de nummer 9 van het voorbije WK werd het in de eerste set niet.

De broers Vandecaveye hielden - geholpen door het publiek - lange tijd gelijke tred. Maar uiteindelijk kwam de klasse van het profduo toch bovendrijven: 21-18.

In de tweede set was er minder spanning. Koekelkoren/Van Walle namen meteen een ruime voorsprong en hielden die in handen. Sinds 2014 zijn ze zo ongeslagen op het Belgisch kampioenschap. In 2009 werd het duo ook al eens kampioen.

Ook bij de vrouwen was het een 2-0-overwinning voor Liesbeth Mouha en Katrien Gielen. Het zilver was voor het duo Catry-Vandesteene.