"Dit is de grootste overwinning in onze carrière"

Met onze Nederlandse toptrainer hebben we meteen de klik gemaakt. Sinds het toernooi van Baden zit er meer structuur en ritme in ons spel en spelen we steeds beter.

"In de eerste set hadden we moeite om het hoge niveau van onze tegenstanders te volgen", zegt Tom van Walle.

"Maar na winst in de tweede set groeide ons vertrouwen en met sterke opslagbeurten en een goed verdedigend blok konden we de tiebreak in ons voordeel afsluiten. Dit is onze grootste overwinning op een belangrijk toernooi zoals het WK."

Het Belgische duo wordt sinds kort getraind door de Nederlandse topcoach Michiel van der Kuip en dat lijkt zijn vruchten af te werpen.

"Met hem hebben we meteen de klik gemaakt", zegt Dries Koekelkoren. "Sinds het toernooi van Baden (waar ze de Masters wonnen, red) zit er meer structuur en ritme in ons spel en spelen we steeds beter."

Brouwer en Meeuwsen toonden zich na afloop grote verliezers. "Er zijn geen excuses", gaven ze in koor toe. "We kwamen naar hier om te winnen, maar op de beslissende momenten waren de opslagen van Tom van Walle er te veel aan. Zelfs met een time-out konden we hem niet afstoppen."