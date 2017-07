Koekelkoren en Van Walle verliezen marathonduel in Gstaad

Op het vijfsterrentoernooi in Gstaad (Zwi) hadden Dries Koekelkoren en Tom Van Walle in de eerste ronde afgerekend met een Italiaans duo. In de tweede ronde kregen de Belgen (FIVB-16) de Canadezen Pedlow en Schachter (FIVB-18) tegenover zich.

Vooral de eerste set was een onwaarschijnlijk spektakelstuk. De Canadezen trokken uiteindelijk aan het langste eind met 36-34. Koekelkoren en Van Walle pakten wel set 2 met 21-14. In de beslissende derde set werd het 20-18 voor de Canadezen. De wedstrijd duurde ruim een uur. Koekelkoren en Van Walle houden aan hun 9e plaats 8.000 dollar over.