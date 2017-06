Belgisch beachvolleybalduo: "Deze grote overwinning is een opsteker"

"Het deelnemersveld was echt heel sterk. Deze overwinning hadden we niet kunnen voorspellen, maar ze is natuurlijk wel goed voor ons vertrouwen. Er deden veel topteams mee, zoals de huidige nummer 1 van de wereld en enkele andere ploegen uit de top 10", zegt Koekelkoren.

"Na al het harde werk van de voorbije weken, maanden en jaren is dit een opsteker. We zijn twee jaar professioneel bezig en dit is onze eerste echte grote overwinning. We zijn wel al eens 4e geworden in een groot toernooi, maar dit is toch nog iets anders."

"Hier werken we elke dag voor. We hebben uiteraard technisch en tactisch hard getraind en zijn sinds een tijdje ook mentaal serieus bezig: hoe geraak je uit een dipje, hoe help en coach je elkaar, hoe kun je een match afmaken tegen een topteam?"

"We zijn soms wat ongeduldig, omdat je als sporter heel hard werkt om resultaten te behalen. Maar ik heb eens gelezen dat topsport voor 20% uit succes en 80% uit teleurstelling verwerken bestaat. Dan maakt dit heel veel goed en besef je weer waarom je het allemaal doet."