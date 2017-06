Beachduo Gielen en Mouha: "We kunnen weer meedraaien aan de top"

Mouha en Gielen grepen nipt naast een ticket voor de Olympische Spelen van Londen in 2012. Dat was voor Mouha het sein om andere prioriteiten te leggen. "Maar na mijn zwangerschappen voelde ik dat het nog kriebelde. Het was toen nu of nooit."

"Ik heb vorig jaar in augustus afgesproken met Katrien en het was onmiddellijk duidelijk dat we nog dezelfde doelen hadden." In 2012 sprak Mouha nog van een burn-out. "Vroeger was er enkel volleybal en was de druk heel hoog."

"Die druk is er nu ook, maar door mijn gezin heb ik veel afleiding. De combinatie is veel zwaarder, maar wel leuker. Je leven is veel rijker en je leert relativeren, dat is het grootste verschil. Ik geniet nu veel meer wanneer ik op het zand sta."