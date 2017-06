Van Walle en Koekelkoren schrijven geschiedenis op CEV Masters in Baden

Tom Van Walle en Dries Koekelkoren hadden in de finale het publiek net aan hun zijde. Clemens Doppler en Alexander Horst, een topteam uit Oostenrijk, maakten gedragen door de fans de beste start en wonnen ook de eerste set: 21-17.

Maar vanaf de tweede set begon de opslag van Van Walle helemaal te draaien. Doppler en Horst kwamen er nu niet meer aan te pas: 21-13. In de beslissende tiebreak leken de Oostenrijkers alsnog op weg naar de zege, maar bij 14-13 werkten Koekelkoren en Van Walle met een spectaculair punt een matchpunt weg.

Met nog maar eens een ace kwamen de Belgen zowaar op matchpunt. Opnieuw had Van Walle een harde opslag in petto, die de basis was voor het beslissende punt.

Het is de eerste keer dat een Belgisch duo op dit niveau een toernooi weet te winnen. Bij de vrouwen deden Liesbeth Mouha en Liesbet Van Breedam het Koekelkoren/Van Walle al eens voor in Blackpool, in 2009.