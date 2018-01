Belg Steve Janssen wordt coach van de pitchers bij de Chicago Cubs

Steve Janssen is een voormalige Belgische baseball-international, maar hij bouwde na zijn actieve carrière een loopbaan uit in Nederland, waar hij 18 jaar aan de slag was bij de nationale ploeg in verschillende rollen, van pitching coach tot bondscoach.

Onder leiding van Janssen werd Nederland onder meer 2 keer Europees kampioen. Die prestaties bleven ook in baseballmekka Amerika niet onopgemerkt.

Janssen krijgt nu de kans om zich te bewijzen bij de Chicago Cubs, een van de traditieclubs uit de MLB en in 2016 nog winnaar van de World Series. Hij zal er aan het werk gaan met de pitchers van de ploeg.