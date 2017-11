In het 7e en beslissende duel scoorden de Astros al in de 1e inning 2 runs. In de 2e inning volgden nog 3 runs.

Met de Dodgers en de Astros stonden de twee sterkste teams uit de reguliere competitie tegenover elkaar. De ploegen tekenden voor een van de meest spannende en spectaculaire finales ooit, gekleurd met een recordaantal homeruns.

Op de erelijst volgt Houston de Chicago Cubs op. De Dodgers blijven steken op 6 titels, waarvan de laatste dateert uit 1988.