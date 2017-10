Borgerhout Squirrels zijn baseballkampioen na spannend Antwerps onderonsje

De Borgerhout Squirrels hadden de reguliere competitie al als leider afgesloten, voor de Brasschaat Braves en de Deurne Spartans, de kampioen van de voorbije 2 seizoenen.

Borgerhout en Brasschaat mochten onder elkaar uitmaken wie de titel zou veroveren, maar na 4 wedstrijden was de strijd nog altijd onbeslist.

Uiteindelijk konden de Squirrels in de beslissende match het thuisvoordeel ten volle benutten. De Braves werden met 6-2 opzij gezet. Voor Kenny Van den Branden was het dubbel feest, want hij vroeg vorige week nog zijn vriendin ten huwelijk tijdens de match.