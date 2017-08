Belgische baseballers veroveren brons op EK U23

Het is twee decennia geleden dat ons land een podiumplaats kan pakken op het hoogste Europese baseballniveau. België, dat door Nederland uit de finale werd gehouden, stond na 9 innings 2-2 gelijk tegen Spanje.

Een tiende inning met de nieuwe tiebreakrule kwam eraan te pas. Daarin scoorde België nog een run en wist closing pitcher Rizzi de nul te behouden. De knappe derde plaats was een feit.

Met deze derde plaats onder het trainersschap van Sven Hendrickx, die vorig jaar met de senioren de top 6 van het EK haalde en uitgeroepen werd tot European Coach of the Year, mogen de jonge Red Hawks al zeker meedoen aan het volgende EK en verdienen we rankingpunten voor de Olympische Qualifiers van 2020, waar baseball weer op het programma komt.