Nu ook op Facebook: live baseball

Facebook zet hoog in op sportwedstrijden. In maart is het sociale netwerk begonnen met uitzendingen van de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. Nu komen daar ook honkbalwedstrijden bij.

Elke week zal Facebook één match uitzenden, 20 keer in totaal. Met de deal hoopt de MLB een groter publiek te bereiken. In Noord-Amerika telt Facebook naar eigen zeggen 182 miljoen actieve gebruikers.