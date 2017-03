Amerika is wereldkampioen baseball na zege tegen Puerto Rico

De VS nam het in de finale op tegen Puerto Rico. In het Dodger-stadion in Los Angeles waren 50.000 mensen getuige van de 8-0-overwinning van de Verenigde Staten. Vooral pitcher Marcus Stroman en Ian Kinsler waren de belangrijke pionnen bij Amerika.

Het World Baseball Classic-toernooi bestaat sinds 2006 en vindt plaats om de vier jaar. Het toernooi wordt gezien als het officiële wereldkampioenschap. Het is de eerste keer dat Amerika wereldkampioen is. Eerdere winnaars waren Japan (2x) en de Dominicaanse Republiek.