Woensdag nemen Lise Jaques en Flore Vandenhoucke het op tegen de Fransen Delphine Delrue et Lea Palermo in het dubbelspel bij de vrouwen. Bij de mannen spelen Matijs Dierickx en Freek Golinski tegen de Denen en derde reekshoofd Kim Astrup-Anders Rasmussen.

Ook dubbelactie Woensdag nemen Lise Jaques en Flore Vandenhoucke het op tegen de Fransen Delphine Delrue et Lea Palermo in het dubbelspel bij de vrouwen. Bij de mannen spelen Matijs Dierickx en Freek Golinski tegen de Denen en derde reekshoofd Kim Astrup-Anders Rasmussen.

In 2017 niet voorbij ronde 2 Vorig jaar slaagde Tan er niet in om de tweede ronde te overleven. Toen werd ze uitgeschakeld door de Franse Delphine Lansac.

In de tweede ronde neemt Tan het woensdag op tegen de Spaanse Sara Penalver Pereira (BWF-149), die in de eerste ronde niet in actie kwam. Als Tan ook die wedstrijd wint, kan ze in de 1/8e finales uitkomen tegen de Deense Natalia Rohde (BWF-36), het zevende reekshoofd.

13:29