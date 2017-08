In het enkeltoernooi werd Maxime Moreels (BWF-89) gisteren gewipt in de eerste ronde. Nu liggen ook de andere twee Belgen uit het toernooi in Schotland.

Matijs Dierickx en Freek Golinski verloren in hun tweede ronde van Huang Kaixiang en Wang Yilyu. De Chinezen zijn het dertiende reekshoofd op het dubbeltoernooi op dit WK.

De Belgen gingen in twee sets kansloos onderuit. Het werd 21-9 en 21-7.