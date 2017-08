Het WK badminton is in Glasgow in Schotland. Het WK badminton is in Glasgow in Schotland.

Fiftyfifty is de balans van de Belgen op de eerste dag van het WK badminton in Glasgow. Maxime Moreels verloor in de eerste ronde, Matijs Dierickx en Freek Golinski gaan door in het mannen dubbel. Zij zijn de enige Belgen in Schotland.