Yuhan en Lianne Tan verlengen BK-badmintontitel

Het is al geen verrassing meer dat broer en zus Tan het BK domineren.

Broer en zus Yuhan en Lianne Tan hebben hun Belgische badmintontitels in het enkelspel verlengd. Yuhan won in Neufchâteau zijn tiende titel. Voor Lianne was het al de achtste.