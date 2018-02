VIDEO: Philadelphia Eagles verrassen topfavoriet New England Patriots in Super Bowl

De Eagles gingen in hun derde finale op zoek naar hun eerste trofee tegen titelhouder New England, dat zijn zesde Vince Lombardi Trophy wilde binnenhalen in zijn 10e finale.

De Eagles speelden in het US Bank Stadium in Minneapolis (Minnesota) met hun reservequarterback Nick Foles, nadat vaste waarde Carson Wentz geblesseerd uitgevallen was in december. Daarom verwachtte jan en alleman een zege van de Patriots, waarmee ze het record van 6 Super Bowls van de Pittsburgh Steelers zouden evenaren.

De 40-jarige Tom Brady zou zo nog wat meer in de geschiedenisboeken duiken met een 6e Super Bowl, waarmee hij eentje beter zou doen dan linebacker Charles Haley.

In het verleden trok Brady zijn team vaak over de streep, maar gisteren in de slotminuten luidde zijn balverlies het definitieve einde in. Verweesd bleef Brady minutenlang op het veld zitten. Het was zijn collega aan de overkant, Nick Foles, die uitgeroepen werd tot MVP.