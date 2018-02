Alles wat u moet weten over de hoogmis van de NFL: Super Bowl LII

De New England Patriots staan, een jaar na hun miraculeuze overwinning tegen Atlanta, opnieuw in de finale van de NFL. Vanaf de start van het seizoen was de regerende kampioen torenhoog favoriet voor een nieuwe titel. Tijdens het reguliere seizoen losten ze de verwachtingen in door op de 1e plaats te eindigen in hun conference.

In de playoffs won de ploeg van superster Tom Brady eerst makkelijk van Tennessee, maar in de Conference Final hadden de Patriots meer moeite. Brady moest in het laatste quarter eigenhandig een achterstand van 10 punten goedmaken tegen de Jacksonville Jaguars.

Voor de 40-jarige quarterback van New England wordt het al zijn 8e deelname aan een Super Bowl. "Zolang ik op een hoog niveau blijf presteren en de overtuiging heb om mezelf een heel jaar te verzorgen, blijf ik spelen", zegt Brady. "Ik houd van het spel en ik houd ervan om voor de Patriots te spelen."