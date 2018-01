40-jarige Brady en zijn Patriots bereiken opnieuw de Super Bowl

In de finale van de American Football Conference (AFC) troffen de New England Patriots en de Jacksonville Jaguars elkaar in Foxborough, de thuishaven van de Patriots.

De sterren van de Patriots begonnen als torenhoge favoriet aan de wedstrijd, maar door het afhaken van smaakmaker Gronkowski en een handblessure voor quarterback Tom Brady - meneer Gisele Bündchen - moesten ze de moeilijke route richting Super Bowl nemen.

Brady zorgde er bijna in zijn eentje voor dat de Patriots in het laatste quarter een achterstand van 10 punten ombogen in een 24-20-zege. Een prestatie die herinneringen opriep aan de miraculeuze ommekeer in de Super Bowl van vorig jaar, toen de Patriots 19 punten goedmaakten in het 4e quarter en uiteindelijk in de verlenging de beker opeisten.

Dat was toen de 5e Super Bowl die de Patriots in hun prijzenkast mochten zetten, telkens met Brady als quarterback overigens. Met een 6e eindzege zouden ze het record van de Pittsburgh Steelers evenaren.