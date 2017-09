NFL-speler stond als enige op het veld tijdens volkslied: "Was een misverstand"

De avond voor de wedstrijd was er overleg tussen de spelers en de coach. Die laatste vond dat de ploeg een gezamenlijke positie moest innemen. Maar omdat de spelers er niet uit raakten of ze zouden knielen of blijven rechtstaan, werd beslist om in de tunnel te blijven.

Villanueva was de eerste speler die in de tunnel aankwam en stapte even naar buiten om de Amerikaanse vlag te zien. Net toen hij zich weer wou omdraaien richting tunnel, begon het volkslied te spelen. Villanueva bleef staan, met zijn rechterhand over zijn hart.

"Ik moest toen kiezen: wandel ik weg van het volkslied, naar mijn ploegmaats? Dat zou er echt enorm slecht hebben uitgezien. Kun je als team halfweg het volkslied naar buiten stappen? We hebben ons plan eigenlijk verknoeid."

"Elke keer als ik die foto zie, schaam ik me. Ik was niet van plan om onze actie te boycotten. Ik dacht dat ik gewoon in de tunnel zou kunnen staan zonder dat iemand me zag", aldus Villanueva.