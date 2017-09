Van Den Spiegel: "Trump onderschat belang van sport in Amerikaanse maatschappij"

Staatssecretaris van Privacy Philippe De Backer (Open Vld) was ook te gast in De Afspraak. Hij ziet een bewuste strategie in de uitspraken van Trump. "Hij is hiermee de American Dream van duizenden jongeren aan het ondermijnen, de droom dat alles mogelijk is als je hard werkt."

"Ik denk dat hier een bewuste strategie wordt uitgevoerd. Om die verdeling in stand te houden, om ervoor te zorgen dat jongeren denken "het is niet voor mij". Dit is het targetten van iconen van jongeren om een bepaalde politiek in stand te houden."

"Hij hoeft het niet te winnen in de feiten, hij hoeft gewoon de iconen te ondermijnen."