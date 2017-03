Shirt van Brady is terecht: journalist had zijn uitrusting meegenomen

Brady had tijdens het feestgedruis zijn shirt in zijn sporttas gestopt, maar het shirt van de nummer 12 van de New England Patriots werd tijdens de festiviteiten gestolen uit zijn zak.

Brady wou "het mooie aandenken" aan zijn "zieke moeder" overhandigen en vroeg aan zijn fans om iets te laten weten als het shirt op eBay zou opduiken.

Ook de FBI werd ingeschakeld in de zoektocht naar het shirt, waarvan de waarde op een half miljoen dollar werd geschat. Uiteindelijk kwam de politie terecht bij een geaccrediteerde journalist in Mexico, die het truitje had meegenomen.

Er was overigens nog meer goed nieuws voor Brady, want ook zijn shirt van de Super Bowl van 2015 werd teruggevonden. Het was tot dusver niet bekend dat Brady nog een truitje miste.